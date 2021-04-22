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Очередной семинар хоккейных судей ФХР проведет в Норильске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России анонсировала проведение очередного семинара отечественных арбитров.

"Очередной, пятый по счету семинар, пройдет с 24 по 27 апреля за полярным кругом. При поддержке компании "Норникель", при участии специалистов ФХР и Континентальной хоккейной лиги тренерам и судьям детских и молодежных команд Крайнего Севера расскажут о новых тенденциях в судействе хоккея. Особое внимание будет уделено специфике и особенностям судейства детских соревнований, "психологическим аспектам судейства" и сравнению российских и международных практик", - говорится в сообщении федерации.

Отмечается, что программа по подготовке и повышению квалификации тренеров детских и юношеских команд, а также судей национального уровня активно "началась в 2019 году, вместе с внедрением НППХ "Красная машина"". Регулярные семинары проводятся в Московской, Ленинградской областях, на территории национальных республик.

"Благодаря работе по повышению квалификации российским судьям все чаще удается отбираться на крупнейшие международные турниры. Так, в начале апреля четверо из наших соотечественников отобраны Международной федерацией хоккея для судейства чемпионата мира 2021 в Латвии, причем два судьи - Роман Гофман и Евгений Ромасько – вошли в список главных судей", - отметили в ФХР

В семинаре в Норильске, как и в других регионах, примут участие опытные арбитры КХЛ, которые помимо теоретических знаний, поделятся с участниками личным опытом судейства на примерах разбора наиболее острых и спорных моментов прошедших турниров.

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