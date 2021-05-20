Вячеслав Войнов перешел в московское "Динамо"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт с олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Войновым, сообщает пресс-служба команды.

"Вячеслав Войнов стал динамовцем. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года и носит односторонний характер", - говорится в сообщении.

Ранее Войнов выступал за "Трактор" (Челябинск), "Манчестер Монаркс", "Лос-Анджелес Кингз" (оба - США) и СКА (Санкт-Петербург). Последним клубом Войнова был омский "Авангард", который хоккеист покинул в мае 2020 года. 31-летний защитник не играл в сезоне 2020/2021.

Войнов является обладателем Кубка Гагарина и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2018 году в составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом.

В 2014 году Войнов был дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой после обвинений в насилии над женой. В июле 2015 года хоккеист был приговорен к трехмесячному тюремному сроку и трем годам испытательного срока в США, в сентябре 2015 года вышел из тюрьмы и вернулся в Россию. В апреле 2019 года НХЛ вновь дисквалифицировала Войнова до конца сезона-2019/2020.