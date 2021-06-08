Российская теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

В четвертьфинале Roland Garros она нанесла поражение Елене Рыбакиной (Казахстан) - 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

Павлюченкова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 32-е место, Рыбакина - 22-е.

За выход в финал российская теннисистка поспорит с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек (Словения).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.