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Десять клубов КХЛ захотели играть на укороченной площадке канадского образца

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Почти половина клубов Континентальной хоккейной лиги высказались за проведение матчей на площадках укороченной ширины (26 на 60 метров), заявил президент КХЛ Алексей Морозов на пресс-конференции во вторник.

"Десять клубов хотят перейти на размер 26 на 60 метров в олимпийский сезон. Федерация хоккея России хочет, чтобы все готовились на площадках единого размера. Мы будем работать над этим", - сказал Морозов.

В КХЛ клубы выступают на "канадских" площадках (60 на 26 метров), которые особенно популярны в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также "европейского" размера (60 на 28 или 30 метров).

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