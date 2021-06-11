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Чемпионка ОИ-2018 по фигурному катанию Савченко возобновит карьеру в США

Чемпионка ОИ-2018 по фигурному катанию Савченко возобновит карьеру в США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Победительница зимней Олимпиады 2018 года в парном катании Алена Савченко планирует продолжить спортивную карьеру в США, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев Германии.

"37-летняя спортсменка заявила об этом Союзу конькобежцев Германии (DEU) и подала заявку на разрешение в ассоциацию фигурного катания США. DEU одобрил инициативу украинки", - говорится в сообщении.

"Я очень рада этому следующему этапу моей карьеры и благодарна ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным. В Германии в настоящее время нет партнера для шестикратного чемпиона мира, сердце которого все еще горит к соревнованиям. Поэтому я оставляю длительные тренировки в Оберстдорфе и продолжаю свой спортивный путь в Америке", - заявила Савченко.

1 мая 2021 года фигуристка заявила о завершении профессиональной карьеры.

Уроженка Украины Савченко ранее сменила спортивное гражданство и выступала за Германию. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Савченко в паре с Бруно Массо выиграла золотую медаль. Также в Сочи она взяла бронзу. Кроме этого, на ее счету бронзовая олимпийская награда на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Савченко шесть раз выигрывала чемпионат мира и четыре раза чемпионат Европы в парном катании.

Алена Савченко

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