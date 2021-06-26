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Гран-при России F1 с 2023 года будет проходить в Ленинградской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" с 2023 года будет проводиться на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области.

"В 2023 году гонки "Формулы-1" пройдут в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора-драйв", - говорится в сообщении пресс-службы региона.

"Расположенный здесь комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но доступен для большого числа болельщиков", - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2014 года Гран-при России проводится в Сочи.

Осенью 2020 года автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1. Это позволяет принимать соревнования класса "Формула-1".

автоспорт Формула-1

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