Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала турнира в Уимблдоне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в матче третьего круга турнира Большого шлема Wimbledon.

Медведев проиграл два первых сета, однако смог переломить ход игры и одержал победу в пяти сетах. Итоговый результат встречи - 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Соперники провели на корте 3 часа 40 минут.

Медведев занимает вторую строчку рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Чилич находится на 37-м месте.

В следующем круге Медведева ждет встреча с поляком Хубертом Хуркачем (18).

Для Медведева выход в четвертый круг Уимблдона стал первым в карьере. До этого лучшим достижением теннисиста становился выход в третий круг в 2018 и 2019 годах.

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.