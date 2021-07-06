Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Немец Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива", сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Контракт рассчитан на три года. Рангник будет заниматься стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.

Рангник известен работой тренера с клубами немецкой бундеслиги "Штутгарт", "Ганновер 96", "Шальке 04", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг". Обладатель Кубка Германии 2010-2011 и Суперкубка Германии 2011 (с "Шальке 04").

Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл", включая "РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллс" и "Ред Булл Брагантино". Самых значительных успехов он добился в "РБ Лейпциг", с которым за четыре сезона прошел путь от регионального клуба четвертого дивизиона до бундеслиги (2015-2016). В сезоне 2018-2019 "РБ Лейпциг" выиграл медали немецкого чемпионата, что обеспечило клубу выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.