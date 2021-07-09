Россиянин Ароян поборется за звание лучшего фрираннера мира в Греции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 10 июля в Греции пройдет главное международное соревнование по фриранну – Red Bull Art of Motion.

"Впервые в истории проекта борьба между спортсменами развернется на воде – в живописной гавани порта Пирей на побережье Эгейского моря", - говорится в релизе.

Сообщается, что 18 лучших фрираннеров (фрираннинг представляет собой сочетание спортивной гимнастики и паркура) планеты "покажут уникальные и экстремальные трюки на 50-футовых палубах классических средиземноморских парусников".

Атлеты были выбрали из сотен претендентов по итогам онлайн- и офлайн-квалификаций. От России участие в крупнейшем мировом событии примет Евгений Ароян, считающийся топовым российский трейсером, он входит в состав мировой элиты паркура в дисциплине фристайл.

"Red Bull Art of Motion - одно из самых престижных соревнований в мире. Участие в этом событии - огромный шаг, а точнее, прыжок вперед, для любого трейсера. Я родом из небольшой деревни на Алтае, и мне кажется важным показать молодым ребятам, мечтающим о карьере в паркуре, что путь больших достижений может начинаться откуда угодно, главное - тренироваться и не сдаваться", - сказал Ароян.

В состав судей, возглавляемый Патриком Моравцем, войдут такие известные спортсмены как Серджио Кора, Ки Уиллис, Луис Алкмим, Сидни Олсен, а также легендарный фриранер и паркурщик Джейсон Пол. Они оценят исполнение, стиль, техническую сложность, креативность и общее выступление.

Red Bull Art of Motion – это знаковое в мире паркура и фрирана соревнование, которое проходит уже в восьмой раз.