В World Athletics одобрили выдачу нейтрального статуса еще 20 легкоатлетам из РФ
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкоатлетической ассоциации одобрила 20 заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в соревнованиях в 2021 году, сообщает пресс-служба World Athletics.
Нейтральный статус на 2021-й год получили:
- Екатерина Домнина (бег с препятствиями на 3000 м);
- Наталья Евдокимова (тройной прыжок);
- Матвей Герасимов (бег с препятствиями на 200 и 110 м);
- Анатолий Киселев (бег с препятствиями на 110 м);
- Анастасия Колчина и Елена Сборец (обе - спортивная ходьба);
- Вадим Кукалев (бег с препятствиями на 400 м);
- Михаил Кульков (марафон);
- Наталья Леон (бег на 5000 м и полумарафон);
- Андрей Лукин и Софья Провоторова (оба - бег 100 м и 200 м);
- Вера Маркарян (Ребрик) (метание копья);
- Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
- Алисия Наумова, Андрей Романов, Олег Якушкин (все - метание молота);
- Денис Новосельцев (бег с барьерами на 400 м);
- Кирилл Саушкин (прыжки в длину);
- Николай Вербицкий и Никита Егоров (оба - бег на 800 м).
Всего 143 российских легкоатлета получили нейтральный статус для выступления в нейтральном статусе в турнирах под эгидой World Athletics в 2021 году. Пять заявок были отклонены.
Всемирный легкоатлетический совет возобновил выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам в марте 2021 года после утверждения плана восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики.