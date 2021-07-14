В World Athletics одобрили выдачу нейтрального статуса еще 20 легкоатлетам из РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкоатлетической ассоциации одобрила 20 заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в соревнованиях в 2021 году, сообщает пресс-служба World Athletics.

Нейтральный статус на 2021-й год получили:

- Екатерина Домнина (бег с препятствиями на 3000 м);

- Наталья Евдокимова (тройной прыжок);

- Матвей Герасимов (бег с препятствиями на 200 и 110 м);

- Анатолий Киселев (бег с препятствиями на 110 м);

- Анастасия Колчина и Елена Сборец (обе - спортивная ходьба);

- Вадим Кукалев (бег с препятствиями на 400 м);

- Михаил Кульков (марафон);

- Наталья Леон (бег на 5000 м и полумарафон);

- Андрей Лукин и Софья Провоторова (оба - бег 100 м и 200 м);

- Вера Маркарян (Ребрик) (метание копья);

- Тимур Моргунов (прыжки с шестом);

- Алисия Наумова, Андрей Романов, Олег Якушкин (все - метание молота);

- Денис Новосельцев (бег с барьерами на 400 м);

- Кирилл Саушкин (прыжки в длину);

- Николай Вербицкий и Никита Егоров (оба - бег на 800 м).

Всего 143 российских легкоатлета получили нейтральный статус для выступления в нейтральном статусе в турнирах под эгидой World Athletics в 2021 году. Пять заявок были отклонены.

Всемирный легкоатлетический совет возобновил выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам в марте 2021 года после утверждения плана восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики.