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Олимпийский чемпион Никита Нестеров будет выступать за ХК ЦСКА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион защитник Никита Нестеров станет игроком московского хоккейного клуба ЦСКА.

Как сообщается на сайте армейцев в среду, "срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год".

Прошлый сезон Нестеров отыграл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Калгари Флэймз", набрав по системе "гол + пас" 4 (0+4) очка в 38 матчах.

Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме этого, в составе сборной России Нестеров в 2018 году стал олимпийским чемпионом.

В НХЛ помимо "Калгари" Нестеров играл за "Тампу-Бэй" и "Монреаль".

Никита Нестеров

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