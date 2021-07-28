Баскетбольный ЦСКА сделал бесплатным вход на свои матчи для российских сборных 3х3

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА подарил национальным сборным 3х3 бесплатный вход на свои матчи.

В среду на Олимпиаде в Токио женская и мужская команды завоевали серебряные медали.

"Поздравляем ребят с этим величайшим достижением, и в качестве признания их заслуг походы на матчи ЦСКА для игроков и тренерского штаба национальных сборных 3х3 в сезоне-2021/22 будут бесплатными", - сообщается в твиттере ЦСКА.

Турнир по баскетболу 3х3 впервые прошел на Олимпийских играх. Женская команда России в финале уступила США, а мужская - Латвии.

В Токио за Россию выступили Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.