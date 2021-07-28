Лучший защитник сезона КХЛ Уайдмэн перейдет в "Монреаль" из "Торпедо"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американец Крис Уайдмэн, ставший в сезоне-2020/2021 лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), будет выступать за клуб НХЛ "Монреаль".

С Уайдмэном заключен однолетний контракт на 750 тысяч долларов, сообщает пресс-служба канадской команды.

31-летний Уайдмэн в прошлом сезоне выступал за нижегородское "Торпедо". В 59 играх он забросил 9 шайб и отдал 32 передачи, набрав 41 очко по системе "гол + пас". Это стало лучшим результатом среди защитников КХЛ в сезоне.

До "Торпедо" Уайдмэн играл за такие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как "Оттава", "Эдмонтон" и "Флорида".