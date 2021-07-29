ФК ЦСКА заказал исследование потенциала своего бренда

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА решил провести исследование потенциала своего бренда, соответствующее объявление размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исследование проводится среди мужчин и женщин в возрасте 14-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек. Общее количество интервью - 2599.

Участников исследования расспросят об отношении к футболу и ЦСКА, в том числе о причинах, по которым люди болеют именно за этот клуб. Также будут изучаться сложности при посещении матчей, отношение к спонсорам ЦСКА, их товарам и услугам.

Кроме этого, будут учитываться семейное положение, наличие детей, образование, уровень дохода респондентов.