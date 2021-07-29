Поиск

ФК ЦСКА заказал исследование потенциала своего бренда

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА решил провести исследование потенциала своего бренда, соответствующее объявление размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исследование проводится среди мужчин и женщин в возрасте 14-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек. Общее количество интервью - 2599.

Участников исследования расспросят об отношении к футболу и ЦСКА, в том числе о причинах, по которым люди болеют именно за этот клуб. Также будут изучаться сложности при посещении матчей, отношение к спонсорам ЦСКА, их товарам и услугам.

Кроме этого, будут учитываться семейное положение, наличие детей, образование, уровень дохода респондентов.

ЦСКА

Новости

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований
Олимпиада-2020

Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпиады

Олимпиада-2020

Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного разряда

Олимпиада-2020

Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Кендрикс покинул ОИ из-за ковида

Олимпиада-2020

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира

Олимпиада-2020

Россиянин Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем

Олимпиада-2020

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Олимпиада-2020

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Олимпиада-2020

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код