Поиск

Аргентинский футболист Дриусси ушел из "Зенита" в американский "Остин"

Аргентинский футболист Дриусси ушел из "Зенита" в американский "Остин"
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Себастьян Дриусси, ранее выступавший за петербургский "Зенит", подписал контракт с американским клубом "Остин" (штат Техас).

На сайте команды из столицы Техаса сообщается, что полузащитник заключил "многолетнее соглашение", условия которого не разглашаются.

ФК "Остин" был создан в начале 2019 года. С 2021 года участвует в высшем футбольном дивизионе США - MLS. В текущем сезоне в Западной конференции MLS "Остин" занимает последнее место.

26 июля "Зенит" объявил, что Дриусси уходит из клуба, выкупив свой контракт.

25-летний Дриусси - воспитанник "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса. В его составе он стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадореса.

В июле 2017 года Дриусси присоединился к "Зениту". В составе "сине-бело-голубых" он провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с "Зенитом" хавбек трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Себастьян Дриусси Остин Зенит

Новости
Олимпиада-2020

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Российские теннисисты гарантировали медаль в турнире смешанных пар

Олимпиада-2020

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в многоборье

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в многоборье
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу одержала первую победу после неудач на старте

Олимпиада-2020

Российские рапиристки выиграли золото в командном турнире

Российские рапиристки выиграли золото в командном турнире
Олимпиада-2020

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира
Олимпиада-2020

Волейболистки сборной России победили Китай

Олимпиада-2020

Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований
Олимпиада-2020

Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпиады

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код