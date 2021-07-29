Аргентинский футболист Дриусси ушел из "Зенита" в американский "Остин"

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Себастьян Дриусси, ранее выступавший за петербургский "Зенит", подписал контракт с американским клубом "Остин" (штат Техас).

На сайте команды из столицы Техаса сообщается, что полузащитник заключил "многолетнее соглашение", условия которого не разглашаются.

ФК "Остин" был создан в начале 2019 года. С 2021 года участвует в высшем футбольном дивизионе США - MLS. В текущем сезоне в Западной конференции MLS "Остин" занимает последнее место.

26 июля "Зенит" объявил, что Дриусси уходит из клуба, выкупив свой контракт.

25-летний Дриусси - воспитанник "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса. В его составе он стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадореса.

В июле 2017 года Дриусси присоединился к "Зениту". В составе "сине-бело-голубых" он провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с "Зенитом" хавбек трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.