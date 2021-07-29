"Сочи" вышел в третий раунд Лиги конференций

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" в четверг одержал победу над соперниками из клуба "Кешля" (Баку) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча, проходившая в Баку, завершилась со счетом 2:4. В составе победителей дублем отметился Марко Дуганджич, еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

Первый поединок "Сочи" выиграл со счетом 3:0.

Таким образом, российская команда вышла в третий отборочный раунд, где сыграет с победителем матча между сербским "Партизаном" и словацким клубом "ДАК 1904". Первую встречу в Белграде "Партизан" выиграл со счетом 1:0.

ФК "Сочи" был основан в 2018 году и впервые в своей истории играет в еврокубках.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир Европы, который начал проводиться с текущего сезона.