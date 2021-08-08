"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" в воскресенье в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли в столичном дерби ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 8-й минуте Чидера Эджуке вывел армейцев вперед. На 58-й минуте Даниил Фомин с пенальти забил ответный мяч, а на 73-й - победный.

"Динамо" одержало третью победу подряд. Московская команда с девятью очками лидирует вместе с "Зенитом" и "Рубином". ЦСКА проиграл второй раз подряд, в трех турах набрав три очка.