Американский легкоатлет-спринтер Кэмерон Баррел умер в возрасте 26 лет

Он выигрывал золото командного чемпионата мира в эстафете 4х100 м и является сыном олимпийского чемпиона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специализирующийся в беге на спринтерские дистанции американский легкоатлет Кэмерон Баррелл скончался на 27-м году жизни, сообщает пресс-служба Хьюстонского университета, за который с 2013 по 2018 год выступал спортсмен

"Мы опустошены неожиданной кончиной нашего выпускника Кэмерона Баррелла. Выражаем наши искренние соболезнования и поддержку семье Барреллов и всем, кто его знал - в том числе многочисленным друзьям, тренерам и товарищам по команде Кэмерона", - говорится в сообщении.

We are devastated by the unexpected passing of alumnus Cameron Burrell. We offer our sincerest condolences and support to the Burrell family and all who knew him, including Cameron"s many friends, coaches and teammates. pic.twitter.com/Wnjb12knIh — University of Houston (@UHouston) August 10, 2021

Отмечается, что легкоатлет умер еще в понедельник, причины смерти не уточняются.

В 2012 году Баррел выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в эстафете 4х100 м в Барселоне. В 2018 году он стал обладателем награды высшего достоинства уже на взрослом уровне – на командном чемпионате мира, в той же дисциплине. Среди его достижений – медали на Универсиадах, молодежном чемпионате мира, чемпионате Панамерики.

Кэмерон Баррел - сын олимпийского чемпиона (1992), двукратного чемпиона мира (1991, 1993) Лероя Баррела.