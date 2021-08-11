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Американский легкоатлет-спринтер Кэмерон Баррел умер в возрасте 26 лет

Он выигрывал золото командного чемпионата мира в эстафете 4х100 м и является сыном олимпийского чемпиона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специализирующийся в беге на спринтерские дистанции американский легкоатлет Кэмерон Баррелл скончался на 27-м году жизни, сообщает пресс-служба Хьюстонского университета, за который с 2013 по 2018 год выступал спортсмен

"Мы опустошены неожиданной кончиной нашего выпускника Кэмерона Баррелла. Выражаем наши искренние соболезнования и поддержку семье Барреллов и всем, кто его знал - в том числе многочисленным друзьям, тренерам и товарищам по команде Кэмерона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкоатлет умер еще в понедельник, причины смерти не уточняются.

В 2012 году Баррел выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в эстафете 4х100 м в Барселоне. В 2018 году он стал обладателем награды высшего достоинства уже на взрослом уровне – на командном чемпионате мира, в той же дисциплине. Среди его достижений – медали на Универсиадах, молодежном чемпионате мира, чемпионате Панамерики.

Кэмерон Баррел - сын олимпийского чемпиона (1992), двукратного чемпиона мира (1991, 1993) Лероя Баррела.

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