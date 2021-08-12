"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футболисты лондонского "Челси" завоевали Суперкубок УЕФА, победив в борьбе за этот трофей соперников из испанского "Вильярреала".
Основное время встречи, прошедшей в Белфасте, завершилось со счетом 1:1. На 27-й минуте "Челси" повел в счете благодаря голу Хакима Зиеша. На 73-й "Вильярреал" отыгрался: автором точного удара стал Жерар Морено.
В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались футболисты "Челси" (6:5).
Super Chelsea ✅— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021
Super Cup ✅
UP THE CHELS! 🔵 pic.twitter.com/5R9wSg7Nx1
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. По ходу игры 42-летний Карасев показал пять желтых карточек, одну из них - главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю.
В игре за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются действующие победители Лиги чемпионов (в данном случае - "Челси") и Лиги Европы ("Вильярреал").
Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Чаще всего - по пять раз - его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан". "Челси" выиграл трофей во второй раз. В 2008 году обладателем Суперкубка стал петербургский "Зенит".