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"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА
Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футболисты лондонского "Челси" завоевали Суперкубок УЕФА, победив в борьбе за этот трофей соперников из испанского "Вильярреала".

Основное время встречи, прошедшей в Белфасте, завершилось со счетом 1:1. На 27-й минуте "Челси" повел в счете благодаря голу Хакима Зиеша. На 73-й "Вильярреал" отыгрался: автором точного удара стал Жерар Морено.

В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались футболисты "Челси" (6:5).

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. По ходу игры 42-летний Карасев показал пять желтых карточек, одну из них - главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю.

В игре за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются действующие победители Лиги чемпионов (в данном случае - "Челси") и Лиги Европы ("Вильярреал").

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Чаще всего - по пять раз - его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан". "Челси" выиграл трофей во второй раз. В 2008 году обладателем Суперкубка стал петербургский "Зенит".

футбол Суперкубок УЕФА

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