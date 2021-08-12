Бразилия сместила Францию со второго места в обновленном рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 41-ю строчку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сборная Бельгии сохранила лидерство в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), а на вторую строчку поднялся финалист Кубка Америки - сборная Бразилии, сместив на третью позицию команду Франции.

Победившая в чемпионате Европы 2020 года сборная Италии заняла пятое место и преследует расположившегося на четвертой строчке финалиста Евро 2020 - команду Англии.

На шестую строчку поднялась победительница Кубка Америки - команда Аргентины. На седьмую и восьмую строчки опустились команды Испании и Португалии соответственно.

Мексика и США располагаются на девятой и десятой позициях рейтинга.

Сборная России, которая не смогла выйти в плей-офф Евро 2020, потеряла одну позицию и занимает 41-ю строчку.