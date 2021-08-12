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World athletics выдала нейтральный статус еще четырем россиянам

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях под эгидой Международной легкоатлетической ассоциации, увеличилось до 147: допуск получили еще четыре россиянина, сообщает пресс-служба World athletics.

"Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкой атлетики согласилась с тем, что заявки четырех российских спортсменов соответствуют критериям допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году", - говорится в сообщении.

Допуск получили Вера Чалая (400 м с барьерами, 400 м), Юрий Чечун (марафон), Никита Павлов (бег на 5000 м) и Валерия Путилина (метание копья).

Таким образом, в общей сложности 147 российских спортсменов были допущены к участию в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году. Пять заявок были отклонены.

World athletics

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