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Знаменосцами команды ПКР в Токио будут чемпионы Вдовин и Паутова

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Исполком Паралимпийского комитета России утвердил знаменосцев команды ПКР на Паралимпиаде в Токио: ими будут десятикратный чемпион Паралимпийский игр по легкой атлетике Андрей Вдовин и двукратная паралимпийская чемпионка Елена Паутова.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков в ходе пресс-конференции в четверг.

Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Команду ПКР в Токио представят 242 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийский комитет России

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