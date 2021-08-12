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Все российские паралимпийцы допущены до участия в Играх в Токио

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Паралимпийских игр в Токио одобрил участие всех членов делегации и спортсменов команды Паралимпийского комитета России, заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков в ходе пресс-конференции в четверг.

"Вчера мы получили от оргкомитета Паралимпиады в Токио подтверждение того, что все 432 человека, входящие в нашу делегацию, получили полное подтверждение", - сказал Рожков.

Также Рожков отметил, что оргкомитет Паралимпиады разрешил членам команды ПКР проводить два ПЦР теста (за 96 и 72 часа) вместо четырех.

Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Команду ПКР в Токио представят 242 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта из 22. Российская команда выступит в Токио без национальных флага и гимна. На церемониях награждения россиян будет подниматься флаг ПКР и звучать фрагмент концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Паралимпийский комитет России Паралимпийские игры

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