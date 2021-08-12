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"Рубин" выбыл из Лиги конференций, проиграв польскому "Ракуву"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рубин" (Казань) уступил соперникам из "Ракува" (Ченстохова, Польша) во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Команды не смогли забить голов в основное время, в дополнительном сильнее оказались футболисты "Ракува". Победный для польской команды гол забил Владислав Гутковский (111-я минута).

На 121-й минуте игрок "Рубина" Сеад Хакшабанович не смог реализовать пенальти.

"Рубин" заканчивал матч в меньшинстве, после того как Илья Самошников был удален на 106-й минуте, получив вторую желтую карточку спустя одну минуту после первой.

Первый матч команды завершили со счетом 0:0. Таким образом, в следующий раунд выходит "Ракув", "Рубин" заканчивает выступление в еврокубках в этом сезоне.

В раунде плей-офф "Ракув" сыграет либо с "РФШ" (Латвия), либо с "Гентом" (Бельгия). Победитель раунда плей-офф получит право играть в групповом этапе турнира.

"Рубин" попал в третий раунд Лиги конференций с четвертого места, которое он занял в прошлом сезоне в чемпионате России по футболу.

футбол ФК Рубин

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