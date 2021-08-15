"Краснодар" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Краснодаре в воскресенье, - 3:2. В составе победителей голы забили Реми Кабелла (24 минута), Юрий Газинский (29) и Джон Кордоба (37). За гостей дважды отличился Евгений Луценко (10, 86).

"Краснодар" набрал шесть очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" идет на 13-й позиции с тремя баллами.

Также в воскресенье в Казани состоялся матч между командами "Рубин" и "Крылья Советов", который завершился вничью 1:1. За гостей из Самары отличился Иван Сергеев (59). У хозяев гол забил Хван Ин Бем (63).

"Рубин" с 10 очками занимает второе место в таблице РПЛ. Команда Леонида Слуцкого идет без поражений. "Крылья Советов" набрали первое очко и идут на 14-м месте.