Россиянин Карякин обыграл норвежца Тари в 4-м туре шахматного турнира в Ставангере

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин во втором раунде победил Арьяна Тари в шахматном турнире, который проходит в Норвегии.

Также в четвертый день турнира чемпион мира Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего, представитель Венгрии Рихард Раппорт - француза Алиреза Фирузджу.

Это третий матч россиян в рамках турнира. Из-за проблем с визой Непомнящий не смог сыграть с соотечественником Карякиным в первый день турнира. Матч отложен на 11 сентября.

За три отыгранных тура Непомнящий и Карякин набрали по 4 очка. Остальные гроссмейстеры распределились следующим образом: лидирует Раппорт с 8,5 очками, за ним Карлсен (6 очков). Последнее место с 3 очками делят Фирузджа и Тари.

Турнир в Ставангере проходит с 7 по 17 сентября. Шесть шахматистов играют классические партии в два круга. В случае ничьей, играется армагеддон, где по правилам у белых преимущество во времени, но в ничье победа присуждается черным. Двое из участников уже становились победителями турнира: Карякин - в 2013 и 2014 годах, Карлсен в 2016, 2019 и 2020 годах.

В первый день турнира Карлсен выиграл у Фирузджи, а Раппорт - Тари. Во второй день Непомнящий обыграл Фирузджу, Карлсен победил Тари, Раппорт обыграл Карякина.