Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Советский легкоатлет Юрий Седых, специализировавшийся в метании молота, скончался во вторник в возрасте 66 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Сегодня рано утром от сердечного приступа скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. На 67-м году оборвалась жизнь одного из величайших спортсменов в истории советской легкой атлетики", - говорится в сообщении.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу", - отмечается в тексте сообщения.

Золотые медали Олимпийских игр Седых завоевывал в 1976 году в Монреале и в 1980 году – в Москве. Также на его счету бронзовая награда Игр-1988 в Сеуле. Помимо этого, Седых является чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

На чемпионате Европы-1986 в Штутгарте Седых установил рекорд мира – 86,74 м. Это достижение является высшим и поныне.

Свои соболезнования выразил и легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых", - написал Бубка в твиттере, добави в следующем посте, что для него Седых был "мудрым наставником, которому я глубоко благодарен за ценные жизненные советы, общечеловеческие ценности и спортивные секреты".