Тестирование паралимпийцев перед встречей с Путиным не выявило заболевших

Помимо трехкратного тестирования, все участвовавшие во встрече паралимпийцы до нее прошли и карантин, сообщили в ПКР

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские паралимпийцы перед встречей с президентом Владимиром Путиным отбыли семидневный карантин, и среди них не было выявлено зараженных коронавирусом, заявил "Интерфаксу" первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы "Озеро Круглое" сразу после прибытия из Токио. В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие короновирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител к COVID-19", - сказал Рожков, который был шефом команды ПКР в столице Японии.

"В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата. Дополнительно сообщаем о том, что все члены паралимпийской делегации проходили ежедневное тестирование на COVID-19 во время пребывания на Паралимпийских Играх в Токио", - сообщил Рожков.

13 сентября в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.

Во вторник президент РФ в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о переходе на режим самоизоляции. "Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - сообщила пресс-служба Кремля.