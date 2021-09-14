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Агент футболиста сборной России Захаряна отреагировал на интерес "Барселоны"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсена Захаряна, заявил, что не получал официальных документов по переговорам от испанской "Барселоны".

Ранее СМИ сообщали о намерениях "Барселоны" начать переговоры по переходу Захаряна в испанский клуб.

"Официальных данных у нас нет. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам - нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много", - приводит слова Андреева "Матч ТВ"

18-летний воспитанник "Динамо" Захарян в нынешнем сезоне провел в чемпионате России семь матчей, забив один мяч. Был задействован в сентябрьских матчах за сборную России.

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