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"Динамо" обыграло "Сочи" в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Сочи" в матче РПЛ
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) одержал победу над "Сочи" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч проходил в Сочи и завершился со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Победу "Динамо" принес гол Арсена Захаряна, забитый на 12-й минуте.

На 70-й минуте арбитр отменил гол полузащитника "Динамо" Николы Моро, зафиксировав положение "вне игры" с помощью системы VAR.

"Динамо" занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 16 очков. "Сочи" идет на третьей позиции, отставая от "Динамо" на одно очко. Лидирует в таблице "Зенит" (Санкт-Петербург), у которого 17 очков и матч в запасе.

В девятом туре "Динамо" встретится с казанским "Рубином", "Сочи" сыграет против "Краснодара", оба матча пройдут 26 сентября.

Динамо Сочи РПЛ

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