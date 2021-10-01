Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Альберт Батыргазиев Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев, ставший чемпионом летней Олимпиады в Токио, 11 октября проведет первый после Игр поединок на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Он выйдет на ринг в Уфе, где проведет бой за пояс WBO European в полулегком весе против итальянца албанского происхождения Лазе Суата. Поединок возглавит вечер бокса, посвященный Дню Республики Башкортостан.

Свой последний бой по профессионалам 23-летний Батыргазиев провел в феврале в Москве, техническим нокаутом победив Сибусисо Зинганге из ЮАР. После этого россиянин сосредоточился на олимпийском боксе, в результате выиграл ОИ в Токио.

На счету россиянина в профессиональном боксе три победы в трех поединках, все – нокаутом.

Что касается 41-летнего Суата, он свой предыдущий бой провел в марте текущего года, уступив техническим нокаутом соотечественнику Кристоферу Мондонго. У него 25 побед (семь – нокаутом), семь ничьих и одно поражение.

В рамках вечера бокса в Уфе на ринг выйдет выступающий в первом полусреднем весе ростовчанин Харитон Агрба. Соперником серебряного призера Европейских игр-2019 станет еще один россиянин Андрей Маик. Также 11 октября Андрей Ведмедь проведет бой против Артура Субханкулова, Начын Чамбалдоо встретится с Равилем Сагалаковым, а Иван Абрамов будет боксировать с Алексеем Хановым.