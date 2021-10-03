"Зенит" потерпел первое в этом сезоне поражение в РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" проиграл дома "Сочи" со счетом 1:2 в десятом туре Российской премьер-лиги.

За "Сочи" забили Зандер Матео Кассьера (67-я минута) и Сергей Терехов (71). В составе "Зенита" отличился Артём Дзюба (45).

На 40-й минуте за фол на вратаре "Сочи" Сослане Джанаеве был удалён нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

"Зенит" впервые проиграл в этом сезоне РПЛ, в предыдущих девяти турах у команды было семь побед и две ничьи.

"Зенит" лидирует в РПЛ, имея 23 очка. У ближайшего преследователя - московского "Динамо" - 19 очков. "Сочи" идёт на третьем месте (18 очков).

В 11-м туре "Зенит" ждёт игра с тульским "Арсеналом", встреча пройдёт 16 октября. "Сочи" в тот же день сыграет с "Ростовом".