"Ростов" нанес поражение "Локомотиву" в матче РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" победил соперников из московского "Локомотива" в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Игра проходила на стадионе "Локомотива" и закончилась со счётом 2:1 в пользу "Ростова".

На 31-й минуте игрок "Локомотива" Джирано Керк забил в свои ворота, также за "Ростов" забил Дмитрий Полоз (89).За "Локомотив" отличился Константин Марадишвили (9).

"Ростов", одержавший вторую победу в сезоне РПЛ, идёт на 13-м месте, набрав 9 очков. "Локомотив" имеет в активе 17 очков и занимает четвертую позицию в чемпионате.

В 11-м туре "Локомотив" сыграет с казанским "Рубином", "Ростов" - с "Сочи", обе игры запланированы на 16 октября.