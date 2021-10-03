Поиск

"Ростов" нанес поражение "Локомотиву" в матче РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" победил соперников из московского "Локомотива" в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Игра проходила на стадионе "Локомотива" и закончилась со счётом 2:1 в пользу "Ростова".

На 31-й минуте игрок "Локомотива" Джирано Керк забил в свои ворота, также за "Ростов" забил Дмитрий Полоз (89).За "Локомотив" отличился Константин Марадишвили (9).

"Ростов", одержавший вторую победу в сезоне РПЛ, идёт на 13-м месте, набрав 9 очков. "Локомотив" имеет в активе 17 очков и занимает четвертую позицию в чемпионате.

В 11-м туре "Локомотив" сыграет с казанским "Рубином", "Ростов" - с "Сочи", обе игры запланированы на 16 октября.

футбол РПЛ

Новости

"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Пеле выписали из больницы после операции

"Локомотив" проиграл "Лацио" в матче Лиги Европы УЕФА

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

Определились соперники сборной России на домашнем ЧМ по волейболу

Вратарь "Шерифа" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код