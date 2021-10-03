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"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли соперников из грозненского "Ахмата" в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий "Спартака" Александр Соболев (41-я минута).

На 68-й минуте игрок "Спартака" Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти.

"Спартак" занимает седьмую строчку в таблице чемпионата, набрав 16 очков. "Ахмат" - 11-й (12 очков).

Следующим соперником "Ахмата" в РПЛ станут "Химки", встреча пройдёт 17 октября. "Спартак" днем ранее сыграет с московским "Динамо".

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