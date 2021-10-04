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АТР проверит факты избиения теннисистом Зверевым девушки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала расследование в отношении обвиняемого в домашнем насилии немецкого теннисиста Александра Зверева, говорится в заявлении организации.

"Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьезны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять меры по дальнейшим действиям", - заявил исполнительный директор ATP Массимо Калвелли, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.

"Мы понимаем, что, Зверев приветствует наше расследование, и признаем, что он отверг все обвинения. Мы также будем отслеживать любые дальнейшие правовые изменения после вынесения предварительного судебного запрета в немецких судах", - отметил Калвелли.

Ранее бывшая девушка Зверева заявляла, что в 2019 году теннисист периодически избивал ее.

Четвертая ракетка мира 24-летний Зверев является чемпионом прошедших этим летом Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде.

теннис

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