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Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев, завоевавший золото летних Олимпийских игр в Токио, стал обладателем чемпионского пояса WBO European в полулегком весе.

В поединке за этот титул, состоявшемся в Уфе в рамках посвященного Дню Республики Башкортостан вечера бокса, он нокаутировал итальянца албанского происхождения Лазе Суата. Бой завершился во втором раунде.

Для 23-летнего Батыргазиева это был первый бой на профессиональном ринге после прошедших этим летом ОИ в Токио. Теперь на его счету четыре победы в четырех поединках, все – нокаутом.

Что касается 41-летнего Суата, у него 25 побед (семь – нокаутом), семь ничьих и два поражения.

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