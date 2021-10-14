Финский "Йокерит" одержал победу над "Сибирью" и возглавил конференцию "Запад" в КХЛ
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" в четверг нанес поражение "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат игры в Хельсинки – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Хозяева отыгрались со счета 1:3. Победную шайбу на 52-й минуте забросил нападающий Ханнес Бьернинен.
"Йокерит" прервал серию поражений из четырех матчей и вернул себе лидерство в Западной конференции КХЛ.
"Сибирь" на "Востоке" находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место с 13 очками.