ХК "Спартак" расторг контракт с защитником Рыловым
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Яков Рылов покидает команду.
"Хоккейный клуб "Спартак" покидает Яков Рылов. Контракт с 36-летним защитником расторгнут по соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"
Чемпион России-2004/05 Рылов играл в "Спартаке" с 2019 года. Выступлениям в "Спартаке" предшествовала его игра в московских ЦСКА и "Динамо", нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", магнитогорском "Металлурге". Начинал картеру в кирово-чепецкой "Олимпии".