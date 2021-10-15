Поиск

ХК "Спартак" расторг контракт с защитником Рыловым

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Яков Рылов покидает команду.

"Хоккейный клуб "Спартак" покидает Яков Рылов. Контракт с 36-летним защитником расторгнут по соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"

Чемпион России-2004/05 Рылов играл в "Спартаке" с 2019 года. Выступлениям в "Спартаке" предшествовала его игра в московских ЦСКА и "Динамо", нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", магнитогорском "Металлурге". Начинал картеру в кирово-чепецкой "Олимпии".

хоккей КХЛ

Новости

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн

Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код