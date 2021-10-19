Банки конкурируют за участие в постпандемийной финпрограмме УЕФА на 7 млрд евро

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа финансовых институтов, среди которых американский инвестбанк Goldman Sachs, австралийский Macquarie и частная инвесткомпания Apollo, конкурируют за участие в постапандемийной финансовой программе УЕФА, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Другим банком, принявшим участие в тендере, стал итальянский UniCredit, сообщили источники. Но UniCredit не смог попасть в шорт-лист после проведения первого этапа тендера, дедлайн которого наступил в понедельник. Американский Citi также вел переговоры с УЕФА, но пока не ясно, подавал ли он заявку на прохождение первого этапа.

Программа помощи предполагает создание фонда финансирования европейских клубов, принимающих участие в Лиге чемпионов УЕФА, объемом от 2 млрд евро на первоначальном этапе, который затем может вырасти до 7 млрд евро. Организация планирует выдавать кредиты из этого фонда по сниженной ставке как можно большему количеству европейских клубов. Один из источников FT оценил потенциальную ставку кредитования в 2%.

Тем не менее, пока не ясно, при помощи какого механизма УЕФА планирует привлечь средства в создаваемый фонд. Это может быть как частное размещение, так и предоставление займа или выпуск облигаций. Но источники сообщают, что УЕФА также планирует обеспечить часть денежных средств фонда за счет продажи прав на вещание соревнований.

Разрабатываемая программа свидетельствует о тренде перехода в вопросе финансирования деятельности спортивных лиг и ассоциаций от традиционно независимых инвесторов к финансовым институтам. Этот тренд ускорился во время пандемии COVID-19. Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил, что европейский футбол столкнулся с "новой финансовой реальностью" после того, как многолетний рост прекратился в результате ковидных ограничений.