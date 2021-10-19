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Колумбийский футболист Барриос продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении соглашения с колумбийским игроком Вильмаром Барриосом.

"Сине-бело-голубые продлили контракт с Вильмаром Барриосом Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26", - говорится в сообщении петербургского ФК.

29-летний Барриос стал игроком "Зенита" в феврале 2019 года. За два с половиной сезона полузащитник провел в составе "Зенита" 92 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с петербуржцами колумбиец стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.

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