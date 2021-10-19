Лидер Приднестровья упрекнул Кишинев в финансовых проблемах ставшего сенсацией ЛЧ "Шерифа"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский указал на проблемы хозяйствующих субъектов Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках, приведя в пример тираспольский футбольный клуб "Шериф".

"Спортсмены тираспольской команды, которая является локомотивом всего молдавского футбола, не могут получить заработанные средства, так как клубу не дают возможности открыть валютный счет в банковской сети Молдавии. Вопрос исполнения сторонами ранее взятых на себя обязательств - принципиальный. Без реализации имеющихся договоренностей попытки достижения новых теряют практический смысл", - заявил Красносельский, слова которого сообщила пресс-служба тираспольского лидера.

Во вторник состоялся его первый телефонный разговор с новым премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей, в ходе которого была озвучена позиция Красносельского.

ФК "Шериф" попал в основную сетку нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов УЕФА, сенсационно обыграв в Тирасполе донецкий "Шахтер" 2:0 и мадридский "Реал" 2:1 на выезде. Для "Шерифа" это дебютное выступление в основной стадии ЛЧ.