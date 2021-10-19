Экс-футболист "Локомотива" Гуренко похвалил клуб за озвучивание планов стратегии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Чемпион России-2004 в составе московского футбольного клуба "Локомотива", белорусский защитник Сергей Гуренко высоко оценил инициативу ФК публично озвучить планы стратегии на ближайшие годы.

"По мне – правильно, что они рассказали о своем видении ведущим спортивным журналистам. Не спрятались, не закрылись", - сказал Гуренко "Интерфаксу".

"Критика будет всегда – потому что у каждого своё мнение. Но в ней должен присутствовать конструктив. "Барселону" критиковали даже тогда, когда она всё выигрывала. Кому-то не нравится Моуринью, кому-то Гвардиола…", - отметил он.

"Понятно, что критиковать не будут только того, кто ничего не делает. А в "Локо" предлагают свои идеи и варианты выхода из кризиса, ищут свою дорогу. Надо набраться терпения. Всем не угодишь, а клубу в любом случае надо продолжать развиваться. И конечно, я хотел бы пожелать "Локомотиву" только удачи и побед", - сказал бывший футболист "Локомотива".

Во вторник ФК "Локомотив" обнародовал спортивную стратегию развития клуба. В частности, говорится в заявлении на сайте клуба, подразумевается, что "на горизонте пяти лет планируется выход на стабильное развитие, когда клуб будет регулярно выступать в европейских соревнованиях, наращивая стоимость команды".