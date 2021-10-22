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Зоран Лукич назначен новым главным тренером сборной России по баскетболу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Зоран Лукич назначен на пост главного тренера мужской сборной России по баскетболу, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Отмечается, что 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в БК "Нижний Новгород", который он сейчас возглавляет. Во второй половине ноября он проведет первый сбор национальной команды, говорится в сообщении.

26 и 29 ноября российским баскетболистам предстоит старт в квалификации Кубка мира-2023 матчами в Санкт-Петербурге против сборных Италии и Исландии.

В "Нижний Новгород" Лукич пришел в 2008 году и возглавлял команду вплоть до конца сезона 2013/2014. В сезоне 2009/2010 команда стала победителем Суперлиги Б, а в 2014 году завоевала серебряные медали Лиги ВТБ и путевку в Евролигу.

Летом 2014 года Лукич покинул "Нижний Новгород" и возглавил турецкий "Банвит". В марте 2017 года серб вернулся в российский клуб в должности спортивного директора, летом того же года он занял пост главного тренера. В сезоне 2020/2021 клуб под его руководством занял пятое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, пробился в "Финал Восьми" Лиги Чемпионов, трое игроков получили индивидуальные награды, а количество представителей "Нижнего Новгорода" в сборной России достигло пяти. Сам Лукич был признан лучшим тренером сезона 2020/2021 по версии баскетбольной Лиги Чемпионов.

баскетбол РФБ Зоран Лукич

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