"Витязь" обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты подольского "Витязя" оказались сильнее соперников из московского "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат игры - 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). За "Витязь" дважды отличился Валттери Кемиляйнен (35-я и 38-я минуты), еще по одной шайбе забросили Никита Гончаров (10), Александр Яремчук (31) и Нико Оямяки (37). В составе "Динамо" забили Эрик О`Делл (5) и Владислав Ефремов (49).

"Витязь" располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции и имеет в активе 18 очков. "Динамо" вместе с минскими одноклубниками делит третье и четвертое места, у команд по 28 очков.