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Лучших футболистов 2021 года наградят 17 января в Цюрихе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU -Церемония награждения лучших футболистов 2021 года пройдет в виртуальном режиме 17 января в Доме футбола в Цюрихе, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что виртуальный формат мероприятия выбран из соображений безопасности в период пандемии коронавируса.

Голосование, в котором примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных сборных мира, а также болельщики и более 300 представителей СМИ, пройдет с 22 ноября по 10 декабря.

ФИФА

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