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Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории сборной России, побив рекорд Овечкина

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков установил рекорд сборной России по хоккею, став самым молодым игроком в ее истории.

Он вышел на лед на матче Кубка Карьяла против Финляндии в возрасте 16 лет, 11 месяцев, 2 дня.

Автором предыдущего рекорда был Александр Овечкин, который дебютировал в сборной страны в 17 лет, 11 месяцев, 15 дней. В сборной СССР рекордсменом являлся Владислав Третьяк, который первую игру за нее провел в возрасте 17 лет, 7 месяцев, 18 дней.

Счет в матче Россия – Финляндия в настоящий момент 0:0.

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