Британские СМИ узнали о планах Сульшера покинуть "Манчестер Юнайтед"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен покинуть клуб после поражения 1:4 от "Уотфорда", сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет, однако руководство и владельцы клуба обсуждали будущее норвежца в команде.

"Би-би-си" сообщает, что во время предстоящего матча Лиги чемпионов против "Вильярреала" руководить МЮ будет технический директор. Даррен Флетчер.

За последние 13 матчей "Манчестер Юнайтед" одержал лишь четыре победы. В зачете АПЛ клуб занимает седьмое.