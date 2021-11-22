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С отстраненного на пять лет российского бадминтониста сняли обвинения

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - С российского бадминтониста Никиты Хакимова сняты обвинения в нарушении этического кодекса Международной федерации бадминтона, его апелляция в Спортивном арбитражном суде удовлетворена, сообщает пресс-служба CAS).

"Оспариваемое решение было отменено, и Никита Хакимов имеет право участвовать в соревнованиях", - говорится в сообщении.

18 ноября 2020 года Международная федерация бадминтона признала россиянина причастным к нарушениям, связанным с его возможным участием в договорных матчах и нелегальным ставкам, и дисквалифицировала его на пять лет. В декабре Хакимов подал апелляцию, которая была рассмотрена в апреле 2021 года.

Отмечается, что Спортивный арбитраж не нашел достаточных доказательств вины россиянина и на него не будут наложены какие-либо санкции.

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