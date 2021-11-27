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"Урал" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и "Сочи" не определили победителя в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:1. За "Урал" отличился Рафал Аугустыняк (34-я минута). В составе "Сочи" забил Кристиан Нобоа (68).

На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Сочи" Матео Барач.

Для "Урала" эта ничья стала четвертой подряд, клуб не может выиграть в РПЛ шесть матчей кряду.

"Сочи" занимает третью позицию в таблице чемпионата, имея в активе 28 очков. "Урал" идет 14-м, набрав 13 очков.

В следующем туре "Урал" сыграет с московским "Локомотивом", матч пройдет 4 декабря. "Сочи" днем позже встретится с "Краснодаром".

Урал Сочи РПЛ

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