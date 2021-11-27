Поиск

Алишер Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов в четвертый раз избран президентом Международной федерации фехтования, сообщает пресс-служба FIE.

Усманов был переизбран в ходе конгресса FIE, который состоялся в Лозанне в субботу. Усманов возглавляет FIE с 2008 года.

"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования. Фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки по всему миру способствовали динамичному росту популярности фехтования", - сказал Усманов.

С победой на выборах Усманова поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Я поздравляю моего друга Алишера Усманова с его переизбранием на пост президента FIE. Господин Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит свое дальнейшее развитие", - сказал Бах.

Алишер Усмано

Новости

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Поветкин намерен остаться в боксе

Поветкин намерен остаться в боксе

Российский лыжник Терентьев опередил Клебо и выиграл спринт на этапе Кубка мира

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код