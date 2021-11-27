Алишер Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов в четвертый раз избран президентом Международной федерации фехтования, сообщает пресс-служба FIE.

Усманов был переизбран в ходе конгресса FIE, который состоялся в Лозанне в субботу. Усманов возглавляет FIE с 2008 года.

"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования. Фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки по всему миру способствовали динамичному росту популярности фехтования", - сказал Усманов.

С победой на выборах Усманова поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Я поздравляю моего друга Алишера Усманова с его переизбранием на пост президента FIE. Господин Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит свое дальнейшее развитие", - сказал Бах.